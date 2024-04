Laura Gabrielli nuovo presidente di Magazzini Gabrielli spa

Laura Gabrielli è il nuovo presidente della Magazzini Gabrielli spa di Ascoli Piceno, una delle principali aziende della Gdo nel settore alimentari. La nomina è avvenuta oggi nel corso dell'assemblea dei soci.

Accanto al nuovo presidente, siederanno in consiglio di amministrazione Luciano, Luca e Roberta Gabrielli e i due consiglieri esterni Roberto Masi (vice presidente) e Giuseppe Mondavi.

Laura Gabrielli, classe 1973, è sposata con il presentatore televisivo Massimiliano Ossini; la coppia ha tre figli. La neo presidente è laureata in Economia aziendale alla Bocconi di Milano, è membro del consiglio di amministrazione della Magazzini Gabrielli dal 2002 e per dieci anni, dal 2014 ad oggi, è stata anche amministratore delegato della partecipata FG Gallerie Commerciali spa.

"Si apre una nuova fase della vita aziendale, ma la mia nomina è nel segno della continuità, avendo ricevuto il testimone da mio padre e potendo contare ancora su di lui in consiglio di amministrazione, oltre ai due miei cugini e ai due consiglieri esterni che collaborano con il gruppo da anni e che porteranno competenza e visione strategica" il primo commento.

Sostenibilità economica, sociale ed ambientale, esaltazione die prodotti locali restano gli obiettivi strategici dell'azienda, che ha la marca commerciale Consilia e le linee 'Selezione Qualità' e 'Fatti Buoni'.

Magazzini Gabrielli conta 3.500 collaboratori. L'assemblea ha anche approvato il Bilancio relativo all'esercizio 2023. Il fatturato, pari a 1,096 miliardi di euro, ha superato, per la prima volta nella storia, la soglia del miliardo di euro, con una crescita del 23,35% rispetto all'anno precedente e un utile netto aumentato del 53,80%, pari a 34,228 milioni di euro.

L'Ebitda ha raggiunto i 77,9 milioni di euro che corrisponde al 7,1% del fatturato. La struttura retail, tra diretti e indiretti, è composta da 320 punti vendita presenti nelle regioni Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e Lazio con i marchi Oasi, Tigre e Tigre Amico.

Nel corso del 2023 Magazzini Gabrielli ha acquisito cinquanta punti vendita tra Roma e provincia a marchio Coop. L'ingresso nel Gruppo Selex, prima centrale di acquisto italiana della Grande Distribuzione, avvenuto tre anni fa, si è rivelato una scelta vincente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA