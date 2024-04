Lollobrigida, San Benedetto capitale della pesca sostenibile

Dall'anno accademico 2024/2025 San Benedetto del Tronto accoglierà un nuovo corso di laurea triennale dell'Università Politecnica delle Marche sul "Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche".

Il corso, attualmente unico nel suo genere a livello nazionale, è stato presentato oggi Museo Ittico di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) alla presenza del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Il corso è attivo grazie ad una convenzione con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, all'interno del Dipartimento di Management dell'Univpm che lo ha finanziato con 2,4 milioni di euro. Con il Comune di San Benedetto del Tronto l'Univpm ha già attiva una convenzione per la ricerca, difesa del mare, valorizzazione delle risorse e divulgazione scientifica con il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Ateneo.

"Il progetto nasce dalla volontà di fare di San Benedetto la nuova capitale della pesca ambientale ed economicamente vantaggiosa, affinché i pescatori di oggi possano stimolare i propri figli a proseguire in questa meravigliosa attività, sapendo che saprà garantire loro un futuro - ha detto Lollobrigida -. Ho fatto due calcoli e credo di essere stato concepito a San Benedetto, dove ho casa e mi sento quindi profondamente legato a questa città. I nostri pescatori sono i più sostenibili di tutti in Europa, nonostante la marineria italiana sia diminuita del 40% per colpa di regole europee che li hanno svantaggiati, favorendo altri Paesi. L'Italia - ha sottolineato il ministro - deve pretendere che si bilancino i danni fatti alla nostra pesca. Vogliamo giustizia per i nostri pescatori. Altrimenti risponderemo sempre no. Siamo i più controllati, ma non siamo criminali. La nostra filiera garantisce qualità, ma deve avere valore in termini di mercato, impedendo che entrino dall'estero merci non garantite".

"Dobbiamo però mostrarci all'altezza -ha proseguito -, in ciò la formazione è strategica. Inevitabile che il Ministero investa in ciò e in particolare in favore della Politecnica delle Marche che sta inanellando successi molto importanti. La visione è seminare oggi per costruire domani: questa la linea del governo". Anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha parlato della formazione come fattore competitivo: "ad avvantaggiarsi di questi corsi sarà il settore del mare che è in difficoltà, con meno giovani, meno reddito, ma che ha prospettive future rilevanti. Anche la Regione fa la sua parte per il sostegno alle imprese, ma è fondamentale la formazione che è elemento nevralgico"



