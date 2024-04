Il sito Ariston vicino San Pietroburgo attivo dal 2005

E' stato inaugurato nel 2005 lo stabilimento di Vsevolozhsk, a 20 km da San Pietroburgo, di Ariston Group, leader nella produzione di scalda acqua, la cui gestione è stata temporaneamente trasferita su decreto del presidente russo Vladimir Putin alla Gazprom Domestic Systems, la società di Gazprom che produce elettrodomestici.

Si tratta di un sito di 64mila mq, secondo fonti aziendali, di cui 30mila coperti, con 200 dipendenti tra diretti e indiretti, più altri 100 della rete commerciale. Nell'impianto vengono prodotti scalda acqua elettrici per il mercato locale.

Con l'inizio della guerra in Ucraina e delle sanzioni, il Gruppo ha interrotto gli investimenti sul sito che continua a operare in modo ordinario.

Ariston Group, presente in Russia dal 1995, ha chiuso il 2023 con ricavi per 3,1 miliardi, il fatturato dello stabilimento di Vsevolozhsk si aggira sul 3% del totale. Ancora da valutare, sempre secondo fonti aziendali, l'impatto della nazionalizzazione decisa da Putin.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA