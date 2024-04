Cavallo al galoppo tra le auto, bloccato dai carabinieri

Un cavallo al galoppo tra le auto, senza nessuno in sella è stato bloccato dai carabinieri lungo la Valdete, in territorio comunale di Fermo. Diversi gli automobilisti che hanno incrociato l'animale a briglia sciolta.

E così è scattato l'sos al 112 numero unico delle emergenze.

L'animale al galoppo lungo una delle strade più trafficate del Fermano ha rappresentato un problema in termini di incolumità per se stesso e per gli automobilisti che se lo sono ritrovato davanti alle loro vetture. L'animale è stato avvistato in zona Ete Caldarette. Da lì si sono mossi alcuni residenti che hanno cercato di spingere l'equino verso una zona di campagna. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che, insieme ai residenti e alle persone intervenute, hanno provato a bloccare il cavallo.

I militari dell'Arma, con l'intervento di due pattuglie, sono riusciti a sbarrare la strada l'animale in una strada secondaria sul territorio comunale di Monterubbiano. Le due pattuglie hanno bloccato la strada in entrambi i sensi di marcia. E così i carabinieri sono riusciti ad avvicinarsi all'animale e a tranquillizzarlo per poi consegnarlo ai legittimi proprietari, intervenuti subito sul posto.



