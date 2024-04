Atletica: Tamberi star agli Europei di Roma 'devo vincere l'oro'

"La Stadio Olimpico è magico, devo vincere l'oro". Fresco di nomina a portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi, Gianmarco Tamberi guarda agli europei di Roma del prossimo giugno (7-12 al'Olimpico e al Parco del Foro Italico) come una tappa esaltante della stagione. "Devo vincere e confermare la medaglia d'oro di due anni fa", ha detto il capitano azzurro, sce,to insieme alla schermitrice Arianna Errigo come rappresentante dello sport azzurro alla cerimonia di apertura dei Giochi del 26 luglio. Gli Europei di Roma saranno le prove generali di Parigi per il campione olimpico, mondiale ed europeo in carica, determinato a diventare il primo atleta della storia a trionfare in due edizioni consecutive delle Olimpiadi nel salto in alto, ma anche a ribadire la supremazia a livello europeo dopo aver festeggiato già in due occasioni a livello continentale, ad Amsterdam 2016 e a Monaco di Baviera 2022.

"Anche se non sarò ancora in piena forma. La magia dell'Olimpico potrà aiutarmi dove non arriva la mia preparazione" dice Tamberi. La finale del salto in alto è fissata per martedì 11 giugno, ma le qualificazioni in pedana cominciano domenica.L'azzurro, che compirà 32 anni il 1° giugno, tornerà a gareggiare in Italia dopo due anni: manca dagli Assoluti di Rieti del giugno 2022.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA