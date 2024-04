'Non realistica ricostruzione di Castelsantangelo in 5 anni'

"Ci metterei 30 firme sull'ipotesi di concludere la ricostruzione del centro storico di Castelsantangelo sul Nera in cinque anni, ma non possiamo prendere in giro i terremotati e quindi dico che una simile previsione non è realistica": è quanto ha detto all'ANSA il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli, a margine dell'incontro pubblico con la locale comunità. Presenti anche il sindaco Mauro Falcucci e il presidente della Regione Francesco Acquaroli.

"Due anni e mezzo serviranno solo per completare le opere di mitigazione del rischio idrico e idrogeologico di queste vallate", ha spiegato Castelli che ritiene più plausibile completare la ricostruzione del borgo nell'arco di 10 anni, "anche se dare dare e scadenze in questi casi non è mai semplice".



