Entro l'anno i lavori in vista di ricostruire Castelsantangelo

"A maggio sarà completato il progetto per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico di queste vallate, entro quest'anno contiamo di far partire i lavori che saranno propedeutici alla ricostruzione di Castelsantangelo e degli altri borghi marchigiani che insistono in questa area": a dirlo all'ANSA è il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli, che oggi ha partecipato all'incontro con la cittadinanza di Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata. Con lui anche il sindaco Mauro Falcucci e il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

"Siamo qui - ha aggiunto Castelli - per illustrare quello che sarà l'iter, ma anche per giustificare quello che si doveva sicuramente fare prima". "Contiamo di concludere le opere di mitigazione in due anni e mezzo, ma in questo lasso di tempo sarà possibile presentare i progetti per la ricostruzione del centro storico", ha spiegato il commissario. "Di certo - ha sottolineato - non avrebbe avuto senso ricostruire in un'area a forte rischio idrogeologico, le recenti tragedie che hanno colpito anche le Marche le ricordiamo ancora con profondo dolore". Sulle lungaggini della ricostruzione, Castelli è stato netto: "Otto anni sono assolutamente troppi per espletare ancora alcune messe in sicurezza che andavano essere predisposte subito dopo gli eventi sismici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA