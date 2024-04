Incidente durante il lavoro nei campi, un morto nell'Anconetano

Incidente agricolo mortale a San Marcello (Ancona) nel tardo pomeriggio intorno alle 19.30: è morto un uomo di circa 70 anni. Stando alle prime informazioni apprese, sembra che l'agricoltore stesse lavorando in un campo con un mezzo agricolo, pare una motozappa che lo avrebbe travolto e ucciso. E' comunque ancora da chiarire la dinamica del tragico incidente.

Dopo la segnalazione al numero unico delle emergenze 112, sul posto, allertati dalla centrale operativa del 118, sono arrivati i vigili del fuoco, l'automedica di Jesi e un'ambulanza della Croce gialla di Morro d'Alba. Sul luogo della tragedia anche l'eliambulanza arrivata dall'ospedale regionale di Torrette di Ancona e le forze dell'ordine. Quando sono arrivati i soccorsi, però, per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Vano ogni tentativo di rianimarlo e si potuto solo constatarne il decesso.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire, nel dettaglio, gli ultimi istanti della vittima e definire la dinamica del tragico incidente.



