Restyling arteria centrale Ascoli, nuove luci e fibra ottica

Una via interamente riqualificata, sia dal punto di vista estetico che dei servizi.

Con il taglio del nastro del nuovo Corso Trento e Trieste ad Ascoli Piceno si è concluso il complesso restyling iniziato a giugno 2022, che ha interessato tutta l'arteria che attraversa il centro storico della città. Uno snodo fondamentale per la viabilità e più funzionale grazie al totale rifacimento dei sottoservizi (reti idriche, fognarie e del gas) e al posizionamento della fibra ottica. I lavori hanno interessato anche i marciapiedi in travertino, la ripavimentazione dell'asse viario e l'installazione di un nuovo sistema di illuminazione, con lampioni più adatti al contesto. Un'opera attesa da tanto tempo e ora portata a termine.

"Siamo orgogliosi di poter restituire alla città Corso Trento e Trieste in questa nuova veste una strada principale che oltre a essere fondamentale dal punto di vista della viabilità, conferisce ancora più imponenza e bellezza al centro storico sempre più fruibile ai visitatori, ai residenti e a tutti gli ascolani" ha detto il sindaco Marco Fioravanti durante la cerimonia di inaugurazione ieri sera.

L'assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, ha aggiunto che "l'impegno per la realizzazione di questo intervento, in termini di risorse economiche e umane, è stato grande, ma il risultato ci ripaga e ci rende consapevoli che il percorso intrapreso è quello giusto per lo sviluppo della città. Un ringraziamento particolare va agli uffici comunali e ai dipendenti che si sono adoperati per raggiungere questo obiettivo comune".



