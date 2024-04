In tre mesi 28 trapianti nelle Marche, +5 rispetto al 2023

In poco più di tre mesi, dal primo gennaio al 7 aprile scorsi, sono stati eseguiti nelle Marche 28 trapianti, cinque in più rispetto allo stesso periodo del 2023 quando furono 23. Sono i dati forniti dal Centro Regionale Trapianti Marche, diretto dal dottor Benedetto Marini. Le opposizioni si sono ridotte dal 43,3% dell'anno scorso al 17,6% di quest'anno, mentre aumenta il numero di donatori utilizzati che passano da 12 del 2023 a 13 del 2024.

Alla data del 7 aprile sono stati eseguiti 14 trapianti di rene e 14 di fegato (10 di rene e 13 di fegato nel 2023). Dal 30 maggio del 2005, quando ha preso il via l'attività trapiantologica nelle Marche, sono stati eseguiti 1.483 trapianti, 724 di rene, 731 di fegato, 11 combinati fegato-rene, 10 trapianti di rene da vivente, 5 combinati pancreas-rene e 2 di pancreas.

L'assessorato regionale alla Sanità sottolinea la "soddisfazione per l'attività trapiantologica che mostra numeri in crescita e si arricchisce di nuove procedure, frutto dell'impegno messo in campo da tante professionalità, una rete che dà concretezza alla generosità dei donatori e delle loro famiglie, permettendo di salvare molte vite".

Nei primi mesi del 2024, in base ai dati illustrati dal dottor Benedetto Marini, responsabile del Centro Regionale Trapianti Marche, i numeri mostrano una "ottima attività di segnalazioni con un netto calo delle opposizioni". Obiettivo della Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti, che ricorre il 14 aprile, è "favorire l'informazione sull'opportunità di esprimersi in merito alla donazione di organi e tessuti al rinnovo della carta d'identità: ad oggi migliaia di persone aspettano un trapianto nel nostro Paese, sono donne, uomini, giovani, adulti, anziani ma anche bambini, che soffrono di una grave insufficienza d'organo". "La rete trapianti italiana - ricorda la Regione - è ai primi posti in Europa per numero e qualità degli interventi eseguiti. Eppure, ogni trapianto dipende da un 'Sì', un gesto di solidarietà civile che ognuno di noi può fare".



