Cuochi delle Marche e Nas a confronto per sicurezza alimentare

Cuochi e Nas a confronto nelle Marche in un incontro tra il Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei carabinieri e l'Unione Regionale Cuochi Marche. Controllori e controllati insieme e mai contro, l'incipit della chiacchierata aperta presso il locale Sandwich Time di Civitanova Marche (Macerata). Hanno dialogato con il Comandante Alfredo Russo del Nas Ancona, il presidente Urcm Luca Santini e il vice presidente Simone Baleani. Tra i temi trattati le corrette procedure di ricezione e conservazione delle merci, la pulizia delle attrezzature e degli ambienti destinati alla preparazione e somministrazione alimenti e bevande, la necessità di avere sempre a cuore una corretta comunicazione attraverso la descrizione minuziosa dei piatti a menù rendendo chiari ed evidenti gli allergeni.

"Occorre essere consapevoli della grande responsabilità che i ristoratori hanno quotidianamente nel servire piatti e preparazioni gastronomiche, la sicurezza alimentare non deve venire mai meno", il commento del comandante Russo. Per Simone Baleani si tratta di un "grande stimolo per chi come noi tutti i giorni prepara piatti sicuramente buoni, ma che fa della sicurezza alimentare un imperativo che non bisogna mai perdere di vista". Un secondo momento di confronto si terrà a Senigallia a maggio.



