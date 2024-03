Lupo investito e ucciso da un'auto sulla strada Fermana

Un lupo è stato investito e ucciso ieri sera lungo la strada Fermana, a Porto San Giorgio (Fermo) a poche decine di metri dal cavalcavia dell'autostrada A14. La segnalazione della carcassa che giaceva in mezzo alla strada è arrivata ieri sera al numero 12 Nue. Sul posto è intervenuta una Volante della Questura di Fermo. Per l'animale l'impatto con la vettura in transito è risultato fatale. La carcassa era già stata spostata sul ciglio della strada da un automobilista. La polizia ha avvisato il Cras, centro recupero animali selvatici, che ha provveduto a rimuovere la carcassa dell'animale Sul posto anche il veterinario che ha accertato che si tratta di una femmina di circa un anno.

Non è da escludere che stesse inseguendo un cinghiale avvistato in zona Santa Petronilla di Fermo. Arrivato a ridosso della strada, si è ritrovato in mezzo alla carreggiata e, disorientato dalle auto in transito, non è riuscito a schivare quella che lo ha investito. In passato ci sono stati vari avvistamenti e anche attacchi ad animali domestici e da cortile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA