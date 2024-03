Acquaroli, nessuno vuole definanziare la ricostruzione

Invita alla calma il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in merito alle agevolazioni del superbonus: "dobbiamo stare sereni e aspettare il testo definitivo, senza ingenerare terrore - ha detto stamane a margine della visita al cantiere del nuovo centro Amazon a Jesi -, perché la volontà di tutti, del governo regionale e del governo nazionale, non è di definanziare la ricostruzione ma di sostenerla. Si tratta di discutere eventualmente lo strumento, per le difficoltà generate non dal sismabonus, ma da superbonus che ha creato incertezze sui conti dello Stato. Sono sereno perché sappiamo che il governo sta facendo una valutazione, credo che nelle prossime ore potremo avere maggiore chiarezza.

Fermo restando che non c'è nessuna voglia di arrestare la ricostruzione" ha ribadito.



