Terremoto: Lega, al lavoro con Giorgetti su superbonus cratere

"La norma per lo stop al superbonus è in corso di definizione e abbiamo già incontrato il ministro Giorgetti per regolamentare il caso del cratere sisma Centroitalia dove la misura è fondamentale per il completamento della ricostruzione".

Così la segretaria della Lega Marche deputata Giorgia Latini e il responsabile enti locali Centro Italia della Lega deputato Riccardo Augusto Marchetti dopo l'annuncio dello stop al superbonus che sta generando forte preoccupazione nelle aree del cratere sisma del Centro Italia.

"La Lega - sostengono - è la forza politica che più ha attenzionato le problematiche del sisma 2016 fin alle prime ore, dando quelle risposte legislative che hanno consentito l'avvio massivo della ricostruzione. Con tutta la filiera di governo, a partire dal capogruppo della Lega in Regione Marche Renzo Marinelli, punto di riferimento per le questioni sisma, lavoriamo ad una norma equa e funzionale consapevoli che i territori dell'entroterra appenninico non possono subire le conseguenze dei problemi creati dal superbonus del governo Pd-M5s di cui paghiamo oggi pesantissime conseguenze di bilancio".



