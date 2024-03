Morani, decreto superbonus blocca la ricostruzione post sisma

"Con il decreto superbonus approvato ieri sera in Consiglio dei ministri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di mettere su un binario morto la ricostruzione post sisma". Lo afferma Alessia Morani, marchigiana, componente della direzione del Pd, ex deputata ed ex sottosegretaria al Mise.

Con il provvedimento, afferma Morani, "hanno tolto la possibilità dello sconto in fattura e la cessione del credito, di fatto bloccando tutte le pratiche di ricostruzione che prevedevano l'accollo per i privati. Questo cambio di regole repentino in corsa causerà il blocco dei lavori e molti danni economici a zone già devastate da un sisma, nel 2016 e 2017, che ha causato morte e distruzione".

"I quattro presidenti di Regione, tutti di centrodestra (Acquaroli per le Marche, Tesei per l'Umbria, Marsilio per l'Abruzzo, Rocca per il Lazio) - attacca la esponente dem - dovrebbero andare immediatamente a protestare con il governo per quello che sta accadendo e lo stesso dovrebbe fare il commissario di Fratelli d'Italia Guido Castelli perché quello che accadrà - conclude Morani - sarà sostanzialmente l'abbandono delle zone terremotate e la distruzione di un pezzo di economia molto importante per queste aree martoriate".



