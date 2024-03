Battistoni (Fi), nuovo sopralluogo nelle gallerie dell'A14

"A distanza di un anno dall'ultimo sopralluogo fatto nelle gallerie del tratto autostradale della A14, con l'Ufficio di presidenza della VIII Commissione riunitosi ieri, abbiamo ritenuto opportuno provvedere ad un nuovo sopralluogo concordando un calendario di date da sottoporre a Autostrade per l'Italia nelle gallerie del tratto marchigiano e abruzzese dell'A14 al fine di accertare gli avanzamenti degli stati dei lavori anche alla luce delle tempistiche comunicate. L'importanza vitale di questo tratto autostradale, fondamentale per il trasporto su gomma e lo sviluppo economico, necessita di garantire la massima sicurezza per tutti gli utenti della strada". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Francesco Battistoni, vicepresidente della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici.

"Questa mattina, inoltre - aggiunge Battistoni - nel tratto autostradale interessato si è registrato un ennesimo incidente che ha coinvolto quattro mezzi di cui due pesanti, causando un ferito grave e l'intervento immediato dell'eliambulanza con importanti rallentamenti in direzione sud".

"Le gallerie coinvolte nel sopralluogo sono Galleria Colle Marino per la Regione Abruzzo e Galleria Monterenzo, Galleria Pedaso e Galleria Grottammare nella Regione Marche" prosegue Battistoni. "La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità assoluta e dobbiamo assicurarci che il tratto autostradale sia mantenuto e gestito nel modo più sicuro possibile. Dobbiamo pertanto lavorare in stretta collaborazione con Autostrade per l'Italia e le autorità competenti per garantire la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture stradali" conclude Battistoni.





