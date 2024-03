Mazzucchelli, per intermodalità Marche la 'realizzazione langue'

Per quanto riguarda l'intermodalità "dobbiamo parlare ma anche realizzare, perché finora abbiamo parlato tanto ma la realizzazione langue". Lo ha detto la segretaria generale Uil Marche, Claudia Mazzucchelli, rispondendo ai giornalisti a margine dell'iniziativa nella Sala Ridotto delle Muse di Ancona, dal titolo "Porto è regione.

Un'idea di sviluppo economico e sociale per le Marche", a cui ha partecipato anche il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri.

"Noi - ha osservato Mazzucchelli - riteniamo che il porto non sia di Ancona ma delle Marche e debba essere un volano di sviluppo per tutta la regione: sviluppo economico e sociale.

Però per questo - ha aggiunto - serve un progetto condiviso da più parti che tenga insieme la costa e l'entroterra. Abbiamo in piedi il discorso della Zes, c'è un problema grossissimo infrastrutturale, dobbiamo parlare di intermodalità ma dobbiamo parlare e realizzare - ha sottolineato Mazzucchelli - perché finora abbiamo parlato tanto, ma la realizzazione langue".

Per quanto riguarda il tema di porto-aeroporto-interporto c'è anche l'arrivo della struttura Amazon all'interporto e possibili difficoltà per il sistema. "Sicuramente sì, - ha risposto Mazzucchelli - Speriamo che Amazon non lo mandi in difficoltà, ma sia anche qui un un modo per lanciarlo. Però è chiaro che servono regole servono regole condivise - ha auspicato - serve un'idea di sviluppo economico e sociale". Su quest'ultimo fronte, ha spiegato Allora noi sappiamo le marche sono hanno le retribuzioni più basse. Eh i consumi l'angolo Allora quando si parla di ehm Lancia economico Bisogna che poi il eh l'economia venga suddivisa. Quindi ci sia un lavoro che sia un lavoro di qualità e un lavoro sicuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA