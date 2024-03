A Urbino ad aprile Italian Youth Forum dell'Unesco

Si terrà ad Urbino dal 5 al 7 aprile 2024 il sesto Italian Youth Forum, l'evento annuale dell'Associazione Italiana Giovani per l'Unesco (Aigu) che promuove la partecipazione attiva delle giovani generazioni e della società civile. E si svilupperà intorno al tema dell'Acqua come Patrimonio Naturale e Culturale. Circa 100 giovani soci Aigu da ogni parte d'Italia e altrettanti ospiti giungeranno a Urbino per partecipare all'evento che darà l'opportunità di esplorare i temi legati alla gestione sostenibile dell'acqua, basandosi sugli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu quali l'OSS 14, ovvero 'conservare e utilizzare in modo sostenibile gli Oceani, i mari e le risorse marine', e l'OSS 6 ovvero 'garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'Acqua'.

Con un focus su conservazione marina e risorse d'acqua dolce, l'IYF 2024 mira a evidenziare l'importanza di entrambi per lo sviluppo sostenibile delle comunità.

Nella manifestazione che riunisce giovani da tutta Italia per un confronto con i rappresentanti istituzionali e gli esponenti della società civile, secondo l'assessore regionale alla Cultura e alle Politiche giovanili Chiara Biondi, "ritroviamo le linee programmatiche tracciate dalla Regione che pone al centro i giovani per renderli protagonisti attivi della comunità, prendendosi cura del bene comune, e ne premia l'impegno e lo spirito aggregativo".

Francesco Di Stefano, membro del coordinamento nazionale Aigu, invita "tutti i cittadini delle Marche, soprattutto i giovani, a partecipare a questo evento, contribuendo al dialogo per un futuro migliore per la comunità", promuovendo una campagna di raccolta fondi, In calendario eventi di networking, performance musicali del gruppo folk La Raganella, workshop tematici in cui lavoreranno insieme i soci Aigu, i rappresentanti di associazioni giovanili, istituzioni e professionisti dei settori culturali-scientifici: Acqua Patrimonio Naturale, Acqua Patrimonio Culturale, Tramandare e Proteggere, quest'ultimo focalizzato su come educare al Patrimonio idrico e su come poter veicolare efficientemente e concretamente le campagne comunicative relative al mondo acquatico.

Il pomeriggio di sabato 6 aprile, al Teatro Sanzio di Urbino, a partire dalle 18, si terrà l'evento aperto ai soci Aigu e al pubblico con istituzioni e speaker del mondo della ricerca e della divulgazione: tra gli opsiti Enrico Vicenti, segretario generale della Commissione Nazionale Italiana Uneso, Mariassunta Peci dell'Ufficio Unesco Ministero della Cultura, Patrizio Bianchi, già Ministro dell'Istruzione e Portavoce delle Cattedre Unesco italiane, Maria Francesca Merloni, Unesco Goodwill Ambassador for Creative Cities, Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, Filippo Galeazzi per Pesaro Capitale della Cultura 2024, esèerti di Oceanographic Valencia, Università Ca' Foscari di Venezia, Politecnico di Milano, Università di Bolzano, National Geographic Explorer, Mariscadoras.



