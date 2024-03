Su Ocean Viking in arrivo ad Ancona 43 minori non accompagnati

Approderà ad Ancona lunedì 18 marzo intorno alle 13 la Ocean Viking con a boro 359 naufraghi salvati nel corso di quattro soccorsi operati dalla nave umanitaria dell'ong Sos Mediterranee. A bordo tra le 359 persone, 265 uomini, 31 donne, 20 minori accompagnati con le famiglie e 43 minori non accompagnati (una femmina e 42 maschi).

I 43 minori stranieri non accompagnati verranno accolti nelle strutture delle Marche. Le operazioni di accoglienza è la Prefettura di Ancona e l'attracco avverrà alla banchina numero 19. I medici dell'Usmaf saliranno a bordo per un primo accertamento delle condizioni di salute, poi i naufraghi saranno trasferiti al Palaindoor a bordo di alcuni pullman, per le procedure di identificazione.

Da quanto si apprende, 110 naufraghi saranno trasferiti nelle strutture di accoglienza del Lazio, 110 in Puglia e 96 in Toscana. Oltre un terzo dei migranti proviene dalla Siria (123); gli altri provengono da Pakistan (57), Mali (29), Egitto (27), Guinea Conakry (17), Senegal (14), Gambia (14), Nigeria (11), Etiopia (11), Somalia (10), Bangladesh (7), Marocco (6), Camerun (6), Sudan (6), Ghana (4), Chad (3), Liberia (3), Costa D'avorio (3); Burkina Faso (1), Afghanistan (1), Sud Sudan (1), Libia (1), Libano (1), Sudan (1), Palestina (1), Togo (1).



