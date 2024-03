Kum! Festival di Recalcati, prima volta a Pesaro con 40 ospiti

Kum! Festival, la kermesse creata e diretta dallo psicoanalista Massimo Recalcati, con il coordinamento scientifico del filosofo Federico Leoni, sarà per la prima volta a Pesaro dal 5 al 7 aprile. Tema della settima edizione con oltre 40 ospiti e più di 30 incontri, sarà La vita della scuola.

Tra gli ospiti delle Lectio, lo scrittore Edoardo Albinati che condividerà la sua esperienza di insegnamento in carcere; Federico Leoni che terrà una lectio sull'insegnamento come trasmissione del sapere, non solo per lo studente ma anche per il docente; suor Teresa Forcades che racconterà l'esperienza della scuola monastica Sinclètica, di cui è direttrice; lo scrittore Erri De Luca che sottolineerà l'importanza della parola come presidio sanitario e medico e Recalcati sulla scuola come luogo di trasmissione della conoscenza e di piacevoli imprevisti.

Per i Dialoghi incontri con le giornaliste Annalisa Cuzzocrea e Marianna Aprile, con il maestro di strada Cesare Moreno e Michele Dal Lago. Di crimine minorile discuteranno gli psicologi Barbara Giacominelli e Mauro Grimoldi.

Tra gli altri eventi, Paolo Marasca rifletterà sulla figura e sul contributo di Adriano Olivetti; il filosofo e professore Rocco Ronchi farà un ritratto di Giovanni Gentile.

La prima giornata di festival andrà in scena lo spettacolo La strada: indagine a due voci sul romanzo di Cormac McCarthy, con l'attore e drammaturgo Mario Perrotta e Massimo Recalcati e nel giorno di chiusura il professore Andrea Bellavita analizzerà la scuola come luogo di criticità ed esperienze alle volte traumatiche, argomentazione alimentata in tempi recenti dalle rappresentazione che le fiction seriali propongono del mondo degli adolescenti nel contesto scolastico.



