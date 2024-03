Carrera nuovo allenatore dell'Ascoli, 'ci attendono nove finali'

"Arrivo all'Ascoli con spirito battagliero, da combattente. Ci attendono nove finali".

Così si è presentato Massimo Carrera, neo allenatore dell'Ascoli. Il terzultimo posto nella classifica di serie B ha spinto la società bianconera a cambiare di nuovo guida tecnica, esonerando Fabrizio Castori e il suo staff; l'allenatore marchigiano era subentrato lo scorso 13 novembre a William Viali che lunedì scorso ha risolto il contratto per accasarsi al Cosenza.

Carrera è il tredicesimo allenatore dell'Ascoli dal 2018, quando la società è stata acquisita dal socio di maggioranza Massimo Pulcinelli, e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. "Mi hanno contattato ieri e ho accettato subito. La situazione - ha detto in conferenza stampa - è particolare, ma non bisogna farsi prendere dal panico. Bisogna dare ognuno il massimo, allenandoci bene".

Carrera ha diretto il primo allenamento nel pomeriggio. "Ho visto bene la squadra, anche mentalmente non ha subito contraccolpi dalla sconfitta con la Sampdoria; è viva, aggressiva e questo è un buon punto di partenza. Dobbiamo fare di tutto per restare in serie B, con le buone o con le cattive", ha concluso il neo allenatore dell'Ascoli.



