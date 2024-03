Nel 2023 19,6 miliardi di euro di export Marche, -13,9%

Ammonta come valore provvisorio a 19.687 milioni di euro l'export delle Marche nel 2023, -13,9% rispetto al 2022. Al netto di articoli farmaceutici chimico medicinali botanici, l'export marchigiano sarebbe in calo del 2%. Le miglior performance: Mezzi di trasporto (1.388,3 milioni euro, +14,3%); Computer, apparecchi elettronici e ottici (360,1 mln euro, +7,4%); Tessile, abbigliamento pelli e accessori (2.475,1 mln euro, +5,6%). Le peggiori: Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (6.562,7 mln euro, -30,7%); Coke e prodotti petroliferi raffinati (156,7 milioni euro, -48,2%); Legno e prodotti in legno; carta e stampa (462,2 mln euro, -14,8%).

L'andamento tendenziale delle esportazioni del 2023 articolato nelle province marchigiane vede un andamento sfavorevole per l'area settentrionale: la provincia di Ancona fa segnare una flessione pari a -3,6%, quella di Pesaro-Urbino è in decremento del 3,7%. Il calo è invece molto più marcato nella provincia di Ascoli Piceno (-28,7%). Positivi sono invece gli andamenti delle province di Macerata (+3,2%) e Fermo (+6,8%).

Le principali destinazioni dell'export delle Marche sono: Cina (3.791,6 mln euro, erano 772,4 mln euro nel 2022); Stati Uniti (1.733,7 mln euro, -33,2%); Francia (1.481,9 mln euro, -9,6%); Germania (1.448,9 mln euro, -40,4%); Belgio (1.373,9 mln euro, -64,2%). "L'export marchigiano, al netto del farmaceutico e in lieve flessione rispetto alla buona annata del 2022", il commento del Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini. "Se la performance negativa del chimico farmaceutico, le cui fluttuazioni sono note, non fa troppo notizia colpisce invece il dato del comparto moda buono nel suo complesso (+5,6), e trainato soprattutto dall'export di cuoio conciato e lavorato (+13,6%) che determina l'andamento positivo delle province di Macerata (+3,2%) e Fermo (+6,8%). Si conferma a fine 2023 anche la corsa della nautica, che continua a crescere e segna un +14,3% sullo scorso anno", conclude Sabatini.



