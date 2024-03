Di Rosa nuovo direttore artistico Orchestra Filarmonica Marche

Il nuovo direttore artistico dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana è Francesco Di Rosa, musicista, considerato dal pubblico e dalla critica come uno dei migliori oboisti nel panorama internazionale. Attualmente ricopre il ruolo di primo oboe nell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Di Rosa è stato individuato tra 30 nominativi che hanno partecipato alla manifestazione di interesse della Form (Fondazione Orchestra regionale Marche), una delle 13 Istituzioni concertistiche orchestrali (Ico) riconosciute dal Mic, pubblicata lo scorso dicembre per individuare la figura del direttore artistico per il biennio 2024-2025. La presentazione è avvenuta questa mattina nel Palazzo delle Marche alla presenza del presidente Form Fabrizio Del Gobbo, del consigliere Form Luca Marziali e del consigliere regionale Marco Ausili. Presente anche il sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi, una rappresentanza degli orchestrali e, online, il vicepresidente Form Ezio Maria Tisi e l'assessore alla Cultura di Fabriano Maura Nataloni. Del Gobbo ha sottolineto che la scelta di De Rosa da oarte del Cda è avvenuta all'unanimità e ha ringraziato Vincenzo De Vivo "che ci ha condotto come consulente artistico fino ad oggi".

Di Rosa, originario di Montegranaro e socio fondatore del movimento Musicians for Human Rights e della Human Rights Orchestra, è stato dal 1994 al 2008 Primo oboe solista dell'Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica sotto la direzione di Riccardo Muti e Daniel Barenboim. Unico oboista italiano a suonare come primo oboe con i Berliner Philharmoniker, è stato invitato - sempre come primo oboe - dalla Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dalla Mahler Chamber, Camerata Salzburg, Orchestra Mozart, Orchestre National de France e Orchestre de la Suisse Romande. Inoltre, è docente ai corsi dell'Accademia di Santa Cecilia e dell'Accademia Filarmonica di Bologna. "Orgoglioso" dell'incarico, ha già collaborato con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana (Insieme hanno fatto un disco), che è "una realtà sana" e "un'eccellenza" di cui i marchigiani dovrebbero essere orgogliosi.



