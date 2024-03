La protesta dei trattori a Tipicità, festival del cibo a Fermo

La protesta dei trattori sbarca a Tipicità, uno dei maggiori festival del cibo, che si inaugura oggi a Fermo. Dopo i cortei del 5 febbraio e del 4 marzo, gli agricoltori hanno raggiunto il Fermo Forum per farsi sentire davanti a un'ampia platea e spiegare i motivi per cui sono sulle strade d'Italia da più di un mese. Arrivati stamattina, hanno posizionato i loro mezzi agricoli in un'area vicina ai padiglioni. "Siamo a Tipicità grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale di Fermo che ci ha concesso tutte le autorizzazioni necessarie - spiegano gli agricoltori del Comitato Fermano -. Ringraziamo anche le forze dell'ordine che si coordinano con noi per garantire il regolare svolgimento della manifestazione. Oggi siamo in campo con un presidio fisso.

Rimarremo al Fermo Forum fino a domani mentre i mezzi rimarranno qui fino a stasera. Non vogliamo inficiare assolutamente lo svolgimento dell'evento. Faremo un volantinaggio, dove spieghiamo chi siamo, le nostre motivazioni e le nostre proposte. E francamente speriamo di essere ascoltati da qualcuno della politica".

All'inaugurazione di Tipicità è prevista la presenza dei principali rappresentanti della politica locale e regionale, compreso il presidente della Regione Francesco Acquaroli. Nel volantino, che gli agricoltori vogliono distribuire al Fermo Forum, si legge: "Con le nostre manifestazioni cerchiamo di stimolare una maggiore coscienza alimentare nell'uso e nel consumo quotidiano di materie prime italiane di qualità, salvaguardando la vostra salute e le bellezze naturali che il nostro Paese ci offre". Gli agricoltori invitano i partecipanti a Tipicità Festival a sostenerli "in questa lotta contro la schiacciante e insostenibile burocrazia tra giochi di potere e lobby del settore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA