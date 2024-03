Università di Urbino è pronta a accogliere studenti Ateneo Kiev

Il 6 marzo il rettore dell'Università di Urbino Giorgio Calcagnini, ha ricevuto il professor Vitalii Zatserkovnyi, dell'Università Nazionale Taras Shevchenko di Kiev, già visiting professor presso l'Ateneo urbinate nel 2022. L'incontro, informa una nota, è stato l'occasione per rafforzare la solidarietà verso il popolo, gli studenti e le studentesse ucraine e ribadire l'importanza della collaborazione tra le due Università. Il rettore Calcagnini ha rinnovato la disponibilità ad accogliere a Urbino iscritti dell'Università Nazionale Taras Shevchenko, auspicando un futuro di pace da costruire "a partire da percorsi di istruzione e formazione e una maggiore consapevolezza delle culture di altri Paesi".

Al termine dell'incontro il professor Zatserkovnyi, a nome del rettore Volodymyr Bugrov, ha consegnato ai docenti della Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali dell'Università di Urbino, Mauro De Donatis, Simone Galeotti e Alberto Renzulli, un attestato di riconoscenza per l'impegno dedicato alla formazione degli studenti e delle studentesse arrivate in Italia dopo l'inizio del conflitto in Ucraina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA