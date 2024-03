La tartaruga Thor torna in mare a Numana con un trasmettitore satellitare

E' stata rilasciata oggi in mare a Numana (Ancona), la tartaruga Thor dopo un intervento chirurgico e una lunga riabilitazione presso il Centro di Recupero Tartarughe Marine della Fondazione Cetacea a Riccione: Thor era stata ritrovata intrappolata in un groviglio di lenze e ami lo scorso ottobre da un diportista al largo di Fano. Thor è stata dotata di un trasmettitore satellitare grazie ad un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso i fondi Life.

Il progetto Life Medturtles ha creato una cooperazione transfrontaliera per la conservazione delle tartarughe marine in Mediterraneo, e fra le azioni di progetto c'è il turtle-tracking, ovvero il monitoraggio dei movimenti delle Caretta caretta dopo il loro ritorno in natura.

Ad accompagnare Thor, oltre lo staff di Fondazione Cetacea, i Traghettatori del Conero che collaborano con l'associazione romagnola da più di 10 anni proponendo sui propri natanti interventi di educazione ambientale e un programma di rilasci delle tartarughe marine estivo alla Spiaggia delle Due Sorelle.

L'evento di oggi segna l'inizio di una collaborazione con il cartoon "Acquateam - Avventure in mare: La Tartaruga e il Lamantino" su Rai Yoyo il 23 febbraio e ora su Rai Play. Si tratta di una produzione internazionale in animazione ideata in Italia dal produttore Federico Fiecconi e co-prodotta da GraFFiti Creative, Toonz Media Group (India) e Telegael con la partecipazione di Rai Kids e con la consulenza scientifica della biologa marina Mariasole Bianco, divulgatrice scientifica della trasmissione Kilimangiaro su Rai3 e dell'associazione Worldrise onlus. Thor è dotata di un trasmettitore satellitare, proprio come la piccola protagonista dell'episodio di Acquateam-Avventure in mare. L'ispirazione, spiega il regista Riccardo Mazzoli, è nata proprio da una visita a Riccione.





