A Fermo torna visibile la Madonna in gloria di Lucia Ricci

Dopo il restauro, torna ora visibile alla Pinacoteca civica di Fermo la Madonna in gloria fra san Romualdo e santa Scolastica, dipinta nel Settecento dalla pittrice Lucia Ricci.

Oggi la restituzione ufficiale dopo un lavoro iniziato ad agosto con la stuccatura e la pulitura della pala d'altare. Il restauro è stato possibile grazie ai soci e ai consumatori di Coop Alleanza 3.0 che hanno partecipato all'edizione 2023 di Opera tua, iniziativa che permette di votare quale capolavoro artistico del territorio contribuire a recuperare, edizione che è stata interamente dedicato ad artiste donne.

La Madonna il gloria in un mese ha ottenuto 14 mila preferenze.. Il sindaco Paolo Calcinaro ha voluto ringraziare per il restauro Coop e Fondaco. "La visione che la Cooperativa ha della cultura - ha spiegato la consigliera di amministrazione Meri Marziali - è inclusiva e fa parte dei valori della cooperazione e del nostro modo di essere parte integrante della comunità, anche con la riscoperta di capolavori che raccontano storie, in questo caso di artiste straordinarie".

Alla restituzione dell'opera, dopo il restauro curato da Francesca Ascenzi, hanno partecipato anche il presidente di Fondaco Enrico Bressan e l'assessora alla Politiche culturali Micol Lanzidei.



