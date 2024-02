Anche nelle Marche associazione politico culturale Base Popolare

Presentata oggi ad Ancona l'associazione politico-culturale Base Popolare, promossa tra gli altri dall'ex presidente della Regione Marche Gianmario Spacca, da Giuseppe de Mita, Gaetano Guagliariello e Renzo Dellai. Non un partito o "partitino per presentarsi alle prossime elezioni", è stato detto, ma una "piattaforma dialogante, fortemente inclusiva che accoglie tra i propri aderenti anche chi ha militanze politiche differenti, purché coerenti con i valori del popolarismo". Spacca, che è presidente di Base popolare e del comitato strategico nazionale, non c'era, ma ha inviato un messaggio. "Non è un tentativo di riproposizione politica - spiega all'ANSA lo stesso Spacca -, si tratta di un'iniziativa nata da conversazioni con De Mita, Quagliariello, Dellai, sul disagio per la situazione politica attuale". Base Popolare ha adottato il "metodo popolare", vale a dire "il primato della realtà rispetto alle idee", un metodo da applicare per i problemi attuali: "disagio dei giovani, impoverimento delle famiglie, analisi su dati economici non congiunturali ma strutturali, con i salari italiani in calo e il pil italiano all'ultimo posto in Europa". Problemi che vanno affrontati a partire dalle realtà locali, dove l'associazione si muove su base provinciale e in modo federativo. Tra le novità c'è la possibilità di avere una doppia tessera: "sono circa 250 le adesioni di persone politicamente impegnate con altri partiti e movimenti che si richiamano alla tradizione riformista, liberaldemocratica e cattolico-democratica". Chi ha ricoperto incarichi importanti negli ultimi decenni (ex ministri, senatori, deputati, governatori) si è impegnato a non candidarsi, ma a supportare i giovani. Quaranta i fondatori nelle Marche: il coordinatore regionale è l'ex dirigente della Regione Raimondo Orsetti. Andrea Castellani è coordinatore provinciale di Ancona, Francesco Maria Trenta di Ascoli Piceno, Stefano Cencetti di Fermo, Franco Capponi, sindaco di Treia, è coordinatore provinciale di Ancona, Roberta Crescentini di Pesaro Urbino. Coordinatore cittadino di Ancona Claudio Sargenti, di Macerata Mauro Giustozzi. Tra esponenti degli organismi nazionali Paola Giorgi.



