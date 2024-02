Consegna lavori per apertura galleria tra Marche e Umbria

L'Anas (gruppo Fs Italiane) ha consegnato oggi all'appaltatore i lavori per l'apertura al traffico della galleria "Guinza", tra i comuni di Mercatello sul Metauro (Pesaro Urbino) e San Giustino (Perugia) nell'ambito delle opere previste per completare l'itinerario E78 Grosseto-Fano. Nell'occasione erano presenti, tra gli altri, i presidenti delle Regioni Marche (Francesco Acquaroli), Toscana (Eugenio Giani) e Umbria (Donatella Tesei); le opere consentiranno il collegamento tra San Giustino e Mercatello sul Metauro in modalità provvisoria.

L'intervento, ricorda Anas, "del valore complessivo di 130 milioni di euro, consentirà di rendere percorribile in direzione Umbria un tratto stradale di circa 10 km - già realizzato e comprensivo della galleria lunga 6 km - collegandolo alla viabilità locale esistente. Al contempo, prosegue la progettazione delle opere di completamento dell'itinerario E78, compresa la realizzazione della seconda canna del tunnel (direzione Marche) e del tratto in nuova sede fino all'innesto E45, che consentirà l'apertura in entrambi i sensi in modalità definitiva".

I lavori, aggiudicati all'Impresa "Cec Consorzio Stabile Europeo Costruttori" di Perugia, riguardano principalmente l'intervento sulla galleria Guinza: rifacimento del rivestimento interno, realizzazione degli impianti di illuminazione, ventilazione e di sicurezza (idrico, segnaletica luminosa, Sos).

Prevista la realizzazione di un by-pass pedonale tra le due canne esistenti della galleria Sant'Antonio, quale via di esodo in caso di incendio, e la sistemazione dei viadotti. Per rendere funzionale l'opera saranno realizzate due rotatorie di innesto con le viabilità locali esistenti, rappresentate dalla strada provinciale 200 (lato Umbria) e dalla via Cà Lillina (lato Marche) che sarà adeguata per un tratto di circa un chilometro.





