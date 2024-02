Carnevale di Ascoli, parodia Russell Crowe e Stallone ascolano

Dalle origini ascolane di "Silvester" Stallone, impersonificato dall'assessore comunale Nico Stallone, alla mamma ascolana di Jannik Sinner fino all'immancabile parodia di Russell Crowe, dichiaratosi recentemente "ascolano" anche dal palcoscenico di Sanremo. Sono alcune delle maschere che hanno rallegrato la domenica del Carnevale di Ascoli con il centro storico già sold out sin dalla mattinata, con migliaia di persone che hanno preso d'assalto il centro storico per vivere il teatro di strada, caratteristica della kermesse carnascialesca ascolana.

In mezzo alla goliardia anche temi un po' più seri con le lapidi, in piazza Roma, raffiguranti i negozi storici ascolani chiusi da tempo e una nave a caccia dei cervelli in fuga da ripescare e portare a casa. Mascherato e gran protagonista in piazza del Popolo anche il sindaco Marco Fioravanti che si è prestato ad esilaranti gag con tanti gruppi mascherati. Martedì pomeriggio chiusura del concorso mascherato.



