Campioni sportivi portano doni a bimbi ricoverati al Salesi

Campioni sportivi regalano doni e sorrisi ai bambini ricoverati all'ospedale materno infantile Salesi di Ancona. L'iniziativa è stata organizzata da Fondazione Ospedale Salesi Onlus, in collaborazione con l'associazione nazionale N.I.C.O. (Nazionali italiana calcio olimpici e campioni dello sport), la delegazione italiana del gruppo polacco dei Vigili del Fuoco volontari assieme contro la leucemia e il contributo dell'associazione Progetto Cuore. In corsia i campioni sportivi Vincenzo Maenza e Fernando Dolci, con il preparatore atletico Ruben Burato.

Il sorriso dei bimbi ricoverati al Salesi si è illuminato alla vista degli sportivi Vincenzo Maenza, pluricampione olimpico di lotta greco romana (1984 e 1988), Fernando Dolci, campione italiano di pugilato (1981) e del preparatore atletico N.I.C.O. Ruben Burato. Gli atleti della N.I.C.O. si sono recati in visita nella struttura stamattina in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale.

I campioni, insieme ai vertici delle due associazioni, hanno portato in dono alle mamme, per i bambini ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale, copertine, cappellini e muffoline fatte a mano dalle Cuoricine dell'associazione Progetto Cuore, costituita da donne di tutta Italia che realizzano all'uncinetto le loro creazioni. I bambini dei reparti di Ostetricia, Ginecologia, Pediatria e Chirurgia hanno ricevuto in dono dei giochi.

"Grazie ai campioni e alle associazioni per aver donato, insieme ai nostri operatori, una domenica diversa per i bambini ricoverati e le loro famiglie - dichiara la direttrice della Fondazione Ospedale Salesi Ancona, professoressa Laura Mazzanti -. Queste iniziative sono molto importanti per portare compagnia e un sorriso, che permettono ai bambini di dimenticare per un attimo la lontananza da casa". L'iniziativa cade "nella 32/a Giornata Mondiale del Malato".



