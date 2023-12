Export Marche in calo tra gennaio e settembre a 15,4 miliardi

Le esportazioni marchigiane, nei primi nove mesi del 2023, si attestano su un valore di 15.457,4 milioni di euro, dato in flessione se paragonato allo scorso anno. La variazione rispetto a gennaio-settembre 2022 è di -3,3% e scende a -9,2% incorporando le esportazioni di prodotti farmaceutici chimico medicinali botanici mentre il valore nazionale si assesta a +1%.

Se il farmaceutico traina in basso l'export marchigiano, a risollevarlo è la performance del tessile-abbigliamento e accessori pelle che segna un +8% (1.917,9 mln euro) e determina la crescita dei territori del distretto calzaturiero e della moda. Ottime performance per computer, apparecchi elettronici e ottici: 250,5 milioni euro, +10,4%; Prodotti alimentari, bevande e tabacco: 316,9 milioni di euro, +3,7%; Prodotti delle altre attività manifatturiere: 675,4 milioni euro, +1,6.

Segno meno per Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici: 5.931,4 milioni di euro (-17,2% rispetto al gennaio-settembre 2022); Coke e prodotti petroliferi raffinati: 102,6 milioni di euro, -55,4%; Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti: 1.294,2 milioni di euro, -11,5%. Scorporando il dato a livello provinciale: Fermo (+8,6%) e Macerata (+4,5%); Ascoli Piceno (-16,4%), Ancona (-7,9%), Pesaro-Urbino (-3,9%). I mercati di riferimento rispecchiano il podio delle ultime rilevazioni: in testa la Cina, poi Belgio, Francia, Germania e Stati Uniti. Solo la Cina è in crescita, gli altri con il segno meno.

"Non sorprende troppo un arresto, nel confronto anno su anno, dopo mesi di rimbalzo e rincorsa", commenta il presidente di Camera Marche, Gino Sabatini. "La variabile del comparto farmaceutico chimico sappiamo che può far spostare in modo sensibile l'ago della bilancia del nostro interscambio commerciale. - conclude Sabatini - Più sorprendente per certi versi la capacità non solo di tenuta ma di evoluzione del settore tessile calzaturiero, che è stato capace di rinnovarsi nel rispetto della qualità della tradizione e di ri-orientarsi su nuovi mercati. Molto bene anche la Meccanica, altro comparto strategico".



