Natale: a Macerata il negozio di Emergency fino al 24 dicembre

Per il secondo anno consecutivo è aperto a Macerata fino al 24 dicembre l'unico negozio di Emergency nelle Marche, in via Lauri. Si potranno acquistare oggetti di artigianato dei Paesi in cui opera l'associazione, prodotti equi e solidali, moda etica. Ma anche tenta idee regalo on line: visite, cure, medicinali, per i pazienti degli ospedali di Emergency e per le vittime di guerra e povertà. A Macerata, dove il negozio sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00, i sabato e i festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 (il 24 dicembre lo spazio Natale chiuderà alle ore 18.00), si potranno acquistare cesti e tessuti dall'Uganda, accessori realizzati con materiali di riciclo, presepi peruviani della pace, dolci natalizi, monili di lapislazzuli, tessuti preziosi dall'Afghanistan, borse, sciarpe, e i gadget con il logo dell'associazione: magliette, agende, tazze, ciondoli e portachiavi, tanti oggetti realizzati da realtà solidali che collaborano con la Ong, i libri scritti dal fondatore Gino Strada.



