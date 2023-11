Un minuto di rumore apre Consiglio Comunale di Pesaro

Un minuto di rumore con applausi, mani che battono sui tavoli e piedi che battono per terra ha aperto la seduta del Consiglio Comunale di Pesaro dedicata alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a cui ha partecipato, portando la sua testimonianza, la 22enne Melissa Scoccimarro. Presente anche la Prefetta Emanuela Saveria Greco e il Centro antiviolenza "Parla con noi" che ha presentato i dati Per il sindaco Matteo Ricci, l'assessora Camilla Murgia e il presidente dell'Assembla Perugini "Combattendo insieme possiamo debellare una delle piaghe più gravi della società". Approvato all'unanimità l'ordine del giorno "Informàti per aiutare a dire basta! Rete solidale diffusa a tutela delle donne vittime di violenza"zi



Riproduzione riservata © Copyright ANSA