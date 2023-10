Sabatini presidente Forum Camere Commercio Adriatico-Ionio

Il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini è stato nominato oggi a Budva, in Montenegro, presidente del Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio, rete transnazionale, senza scopo di lucro, che unisce gli enti camerali appartenenti ai Paesi della Regione Adriatico Ionica: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia, Slovenia. Un mandato che durerà due anni.

La mission dell'Associazione è il potenziamento delle sinergie e delle opportunità per lo sviluppo socio-economico dell'Area Adriatico Ionica, riconosciuta dal Consiglio dell'Ue come la terza Strategia Macroregionale Europea (Eusair), dopo le Regioni Baltica e del Danubio. "E' un'occasione preziosa per un Ente come il nostro poter essere parte attiva in un percorso di accompagnamento di queste comunità economiche dentro la Ue, è doveroso e porta benefici per tutti: dalla collaborazione nascono opportunità per tutti, si saldano legami, tra imprese e territori", ha dichiarato Sabatini.

"Centrare, concretizzare e coinvolgere" saranno le parole chiave della presidenza marchigiana che opererà da un lato per la crescita delle relazioni tra sistemi: istituzionali, imprenditoriali (nell'area ci sono circa 4 milioni di imprese), formativi, dall'altro per una crescita green (transizione ecologica e digitale dell'economia circolare, turismo green, biodiversità marina) e delle connessioni, il che vuol dire trasferimento tecnologico, trasporti marittimi, connessioni intermodali hinterland, reti energia, nautica.

Tra i progetti pilota congiunti quello denominato Western-BALKANship finanziato dal Ministero degli Esteri italiano tramite l'iniziativa Adriatico Ionica, e vede coinvolti il Forum e UniAdrion per erogare 50 tirocini curriculari (della durata di 3 mesi) per studenti dell'area. I tirocini saranno organizzati sulla falsariga de lmodello Erasmus+. Gli studenti delle università coinvolte potranno scegliere fra una lista di imprese selezionate e svolgere un tirocinio della durata di 3 mesi.



