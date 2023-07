Coldiretti, cancellare la pesca a strascico ci indebolirà

Cancellare la pesca a strascico indebolirà la filiera della pesca italiana a vantaggio di altri Paesi. Di questo è convinto il presidente nazionale Coldiretti Ettore Prandini che, da San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dove è in corso una mobilitazione di pescatori in onccasione del Villaggio Coldiretti a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), lancia l'allarme contro la normativa europea che vorrebbe limitare la pesca a strascico.

"Indebolendo il nostro sistema, favoriremo l'importazione di prodotti da altri Paesi che non rispettano queste regole - ha detto -. Sono a rischio più di 18mila nuclei familiari e 12mila imbarcazioni". Di fronte a questi possibili scenari, la Coldiretti si sta mobilitando e numerosi pescatori hanno protestato al porto sanbenedettese.

Iniziative ci sono anche nel campo della sostenibilità: "Il grande lavoro che stiamo facendo con il ministero dell'Agricoltura - ha aggiunto - è quello di avere anche forme di agevolazione dall'Europa, non per chiudere le attività, ma per il ricambio e l'innovazione delle imbarcazioni e delle flotte dei pescatori".



