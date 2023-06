Ricci, il 2024 sarà l'anno della riscossa del centrosinistra

"La destra a Pesaro? Sbatterà ancora il muso, sperano di usufruire del traino che arriva da fuori, ma finora qui non è mai successo. Sono tutti bravi ragazzi, ma non toccano palla su nessun tema né politico né amministrativo. Da Pesaro partirà la riscossa e la rivincita del centrosinistra per le prossime elezioni regionali". Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, coordinatore nazionale dei primi cittadini dem, rispondendo a una domanda dei giornalisti ieri sera nel corso dell'appuntamento "Nove anni da sindaco", moderato dal giornalista Michele Romano. Nel 2024 a Pesaro sarà Capitale Italiana della Cultura e si terranno le elezioni amministrative: "il prossimo anno sarà l'anno della Cultura" e della "riscossa del centrosinistra".

Quanto alle preoccupazioni per i segnali che vengono dalla sconfitta del centrosinistra ad Ancona dove governava da oltre 30 anni, Ricci ha osservato: "non sottovaluto mai nulla. In questa legislatura abbiamo fatto operazioni importanti: siamo stati i primi in Italia ad allargare l'alleanza al Movimento 5 Stelle e la collaborazione sta andando benissimo. Poi qualche giorno fa l'entrata in giunta dei Verdi. Dobbiamo allargare non stringere, la nostra strategia è diversa da quella di Ancona. La destra a Pesaro? Sbatterà ancora il muso". (ANSA).