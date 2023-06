Ragazza cade da auto in viaggio sull'A14 tra Loreto e Ancona

Mentre viaggia sul sedile posteriore nell'auto condotta dalla madre lungo l'autostrada A14, si apre improvvisamente lo sportello e viene catapultata in strada. E' accaduto verso le 12.30 sulla corsia centrale della carreggiata in direzione Bologna, tra i caselli di Loreto e Ancona Sud. La giovane, 23 anni, è ruzzolata sull'asfalto dall'auto, rimanendo ferita, anche se non sarebbe in gravissime condizioni: era cosciente, ma piuttosto agitata, quando è stata soccorsa dalla Polizia Stradale, sottosezione di Porto San Giorgio (Fermo), e dai sanitari del 118. La ragazza è stata poi trasferita in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona per le cure e tutti gli accertamenti del caso.

Dopo l'incidente, fortunatamente, nessuna auto ha investito la ragazza e anzi i mezzi che seguivano sono riusciti a fermarsi con le quattro frecce azionate e a creare una sorta di barriera di protezione in attesa dei soccorsi. Il traffico è rimasto bloccato per qualche decina di minuti prima di riprendere dopo la conclusione delle operazioni di soccorso. La Stradale sta cercando di verificare cosa sia accaduto. Tra gli accertamenti, anche l'esame delle condizioni del veicolo per chiarire se vi possa essere stato un problema allo sportello. (ANSA).