Dopo 10 mesi di lavori riaperto ponte San Filippo ad Ascoli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 05 GIU - E' stato riaperto oggi, a distanza di dieci mesi dall'inizio dei lavori, il ponte di San Filippo, fondamentale porta d'ingresso al centro cittadino di Ascoli Piceno. Una riapertura tanto attesa anche perché importanti sono stati i disagi causati dalla chiusura. I lavori, fondamentalmente concentrati sull'ingresso est del ponte, sono consistiti nel consolidamento della parete muraria, l'allargamento della sede stradale, interventi di sistemazione della pista ciclopedonale e il rifacimento del manto di asfalto nel tratto della curva sul versante di Monticelli.

Il ponte era stato oggetto già nel 2016 di un profondo intervento di ristrutturazione durato sei mesi che ha interessato tutta la struttura viaria. A suggellare la riapertura è stata una cerimonia svolta questa mattina alla presenza di alcune scolaresche cittadine incontratesi simbolicamente, provenienti dalle due direzioni opposte.

"Una giunta - commenta il sindaco Marco Fioravanti - non deve fare i lavori in vista di una tornata elettorale, ma li deve fare per il bene della comunità ed è in quest'ottica che abbiamo scelto coraggiosamente di dare il via lo scorso agosto a questo importante e difficile intervento sul ponte di San Filippo".

Il ponte è già percorribile in ambo le direzioni, compresa la pista ciclabile. Verrà chiuso di nuovo alcuni giorni ad agosto per consentire il posizionamento dei giunti, operazione che necessita di un tempo tecnico di attesa di 40 giorni a partire dal collaudo che è stato completato ieri. (ANSA).