Lollobrigida, 'stesse regole per la pesca nel Mediterraneo'

(ANSA) - FANO, 04 GIU - "La pesca va sostenuta e tenuta al centro della politica": l'ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, partecipando al talk "Il futuro della pesca in Italia", organizzato a Fano in occasione del Brodetto Fest.

"Bisogna avere regole che valgano per tutti all'interno del bacino del Mediterraneo e non solo per le marinerie italiane ed europee", ha osservati il ministro. Che ha ricordato che alcune regole "penalizzano le nostre marinerie, a vantaggio di marinerie terze, creando di conseguenza danni economici e sociali".

Parlando della manifestazione, il ministro ha evidenziato che il brodetto è "un prodotto sovrano dell'Adriatico, viene definita cucina povera, ma in verità è una cucina di grande qualità". (ANSA).