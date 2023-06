Acquaroli, agricoltura torni protagonista

"TreValli Cooperlat è una felice intuizione di 60 anni fa ed è un patrimonio che ci viene consegnato": così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli ha parlato del gruppo lattiero caseario in occasione dello speciale anniversario celebrato oggi a Fano. "L'agricoltore in un territorio come quello marchigiano è fondamentale - ha aggiunto il governatore -. Mai le istituzioni potranno da sole conservarlo questo territorio". "Solo rilanciando l'agricoltura, che per troppi decenni è stata a margine delle strategie nazionali, noi potremmo ridare forza non solo a un modello di qualità, ma anche conservare territori come quello marchigiano", ha sottolineato Acquaroli. "È determinante che l'agricoltura torni ad essere protagonista e il governo sotto questo punto di vista ha le idee chiarissime", ha sottolineato. Concetti che ha declinato, nel corso della mattinata anche per il settore della pesca, partecipando con il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida al convegno sul futuro del settore in Italia.

Il presidente della Commissione agricoltura alla Camera, Mirco Carloni, ha invece ricordato l'impegno della stessa Commissione che "ha delle sfide molto importanti, perché i prodotti della nostra tradizione agricola sono messi in discussione da un atteggiamento che, rincorrendo un desiderio di sostenibilità, rischia di sostituire il rapporto millenario che c'è sempre stato tra il consumo alimentare e la produzione naturale fatta attraverso la via allevatoriale". "Oggi non si tratta di festeggiare solo i 60 anni di attività di un'azienda, ma di difendere un presidio di produzione che tiene insieme le aree interne della nostra regione e del nostro Paese", ha concluso Carloni. (ANSA).