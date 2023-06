Passeggera si frattura una spalla, nave torna indietro a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 01 GIU - Emergenza sanitaria per la motonave 'Claudia' della Adria Ferries, in navigazione verso Durazzo.

Partita dal porto di Ancona intorno alle 19.00, al largo di Civitanova Marche ha contattato la Sala Operativa della Guardia Costiera per un infortunio subito a bordo da una passeggera di 68 anni, che si era fratturata una spalla.

La Guardia costiera ha allertato il Cirm (Centro medico internazionale) e ha inviato una motovedetta sul posto.

L'obiettivo era di trasbordare la 68enne dalla nave e trasportarla ad Ancona. Ma l'operazione non è stata possibile per la differenza di altezza tra i due natanti.

La 'Claudia' è quindi tornata indietro: il rientro nel porto di Ancona, alla banchina 8, è previsto intorno alle 23. Sono già in attesa l'ambulanza e il personale del 118 che accompagneranno la donna all'ospedale di Torrette. (ANSA).