Maltempo: Lube devolve incasso alle Caritas di Marche e Romagna

(ANSA) - TREIA, 26 MAG - All'insegna della solidarietà il match di pallavolo Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino, disputato il 4 maggio per la gara 2 della Finale Scudetto.

L'incasso della partita, 35mila euro, verrà devoluto dal Gruppo Lube a sostegno della Caritas Diocesana di Macerata, Caritas Diocesana Fermo e delle Caritas delle province colpite dal disastro ambientale in Emilia Romagna, fa sapere la società, come segno di vicinanza e di aiuto concreto nei confronti della popolazioni. (ANSA).