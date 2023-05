Cda Interporto Marche, investimenti per 4 milioni di euro

(ANSA) - JESI, 22 MAG - Il Cda di Interporto Marche spa ha approvato il bilancio d'esercizio 2022 che registra un utile di 1,94 milioni di euro, con patrimonio netto complessivo a 12,8 milioni e posizione finanziaria netta che, si legge in una nota, "consentirà di attivare un pacchetto di investimenti per oltre 4 milioni di euro". Risultati che - commenta il presidente Massimo Stronati - "consentono di guardare al futuro e investire ulteriormente nell'intermodalità a vantaggio del territorio. A distanza di un anno dall'insediamento del Cda abbiamo messo in atto tutte le sinergie possibili ponendo le basi per l'insediamento di un player internazionale come Amazon". "Grazie a quest'operazione e alle recenti convenzioni stipulate con la Regione Marche e il Mims - prosegue Stronati - l'Interporto può tornare ora al suo ruolo di volano dello sviluppo economico e sociale della regione. Vogliamo rappresentare il punto nevralgico del sistema logistico integrato insieme al Porto di Ancona e all'aeroporto, con i quali è stato già sottoscritto un accordo programmatico per l'intermodalità, attraverso investimenti nella digitalizzazione e soprattutto nella sostenibilità ambientale". Concluso il piano di risanamento finanziario e portato a compimento l'insediamento del polo logistico di Amazon, realizzato attraverso il contratto con Scannell, ora Interporto Marche spa punta al rilancio del piano di sviluppo con un pacchetto di circa 4 milioni di investimento per potenziare l'attività di logistica intermodale e la sostenibilità. Si tratta dei lavori di ristrutturazione dei piazzali e della palazzina degli uffici, già pubblicato il bando per l'affidamento della progettazione dei lavori. Il protocollo d'intesa per lo sviluppo del polo intermodale porto-aeroporto-interporto, siglato a marzo 2023, segna "un ruolo fondamentale nella definizione del futuro dell'interporto", nello "sviluppo delle connessioni intermodali merci e passeggeri dei tre principali nodi infrastrutturali delle Marche". (ANSA).