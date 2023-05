Comunali: Carfagna, ad Ancona Azione scommette su Simonella

(ANSA) - ANCONA, 04 MAG - Ad Ancona Azione scommette sulla candidata sindaca del centrosinistra Ida Simonella, "perché la riteniamo la persona migliore per dare futuro e prospettiva alla città, una candidata seria, competente e appassionata". Lo ha detto la presidente Mara Carfagna in un incontro stampa con Simonella, assessore della giunta uscente guidata da Valeria Mancinelli. "Il treno del cambiamento qui ad Ancona è già partito da anni e ha messo in campo diverse iniziative grazie all'amministrazione uscente di cui Ida ha fatto parte: il Comune ha intercettato milioni di risorse, tra cui 60 milioni di euro del Pnrr, ha vinto l'85% dei bandi a cui ha partecipato, alcuni cantieri sono già partiti, altri sono già terminati.

Credo che sia un caso unico in Italia". Risorse che "permetteranno di cambiare la città con progetti di rigenerazione urbana, trasporto pubblico, inclusione sociale, mense, scuole, asili nido, restauro di teatri e biblioteche". I cittadini di Ancona, dove Azione si presenta con una lista di Riformisti insieme ad Italia Viva e socialisti, "sono ad un bivio - ha incalzato Carfagna -: portare a compimento il lavoro già cominciato, oppure scegliere di essere una bandierina (per il centrodestra, ndr), in continuità con una maggioranza di governo nazionale in difficoltà con il Pnrr e con qualcuno che non ha gestito questo processo e non ha mai amministrato". Una scelta, quella di puntare sul centrosinistra, "non ideologica, ma concreta, di merito, sulle capacitò di Ida Simonella, in linea con l'approccio di Azione". E alla candidata sindaca ha suggerito di attivarsi per una Zona Economica Speciale, "in grado di attrarre investimenti nelle regioni 'in transizione' come le Marche e procedure semplificate. Lo aveva proposto ad Acquaroli, ma non mi risulta che lo abbia fatto".