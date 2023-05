Comuni: Carloni (Lega), Fratte Rosa salvata da commissariamento

(ANSA) - ANCONA, 04 MAG - La lunga vicenda di dissesto finanziario che dal 2018 interessa il Comune di Fratte Rosa (Pesaro Urbino) vede oggi un importante traguardo raggiunto dopo più di quattro anni: il 3 maggio la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (Cosfel), presso il Ministero dell'Interno, ha dato parere positivo all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato presentata dal Comune. Che da oggi potrà tornare a programmare interventi e spese di investimento per il futuro e a riorganizzare strutture e servizi al di fuori dagli strettissimi vincoli finora imposti. La situazione di disavanzo permane, ma l'approvazione del bilancio da parte della Cosfel certifica la riduzione del deficit e soprattutto valuta positivamente la capacità del Comune di assicurare nel futuro, gli equilibri di bilancio e la copertura dei servizi. Ad annunciarlo è il presidente della Commissione Agricoltura alla Camera, Mirco Carloni (Lega). Un risultato che ha arriva dopo un percorso burocratico complesso, rallentato nel 2020 dall'emergenza pandemica. Alle difficoltà operative si è aggiunta una non sempre facile interlocuzione con gli uffici ministeriali: per un piccolo Comune può essere molto difficile anche solo individuare gli interlocutori cui rivolgersi. Il Comune, comunque, può ora continuare con gli strumenti giusti la strada verso la chiusura della procedura di dissesto. "Con una proposta economica e finanziaria sostenibile è stata dimostrata la buona volontà di voler proseguire l'attività amministrativa.

Si è evitato, quindi, il commissariamento di Fratte Rosa che sarebbe stato un danno per i cittadini" commenta Carloni. "La gestione dei fondi del Pnrr senza governance politica sarebbe stata complicata - aggiunge -. Soprattutto senza fare assunzioni che servono per poter svolgere quelle progettualità. Non si è trattato di un dissesto finanziario dovuto a una malversazione o a un comportamento amministrativo scorretto, ma a una spesa imprevedibile di fronte a una sentenza". "È giusto ora che questa opportunità sia di buon governo, di correttezza finanziaria e per poter spendere i fondi del Pnrr che abbiamo a disposizione per rilanciare Fratte Rosa", conclude. (ANSA).