Comunali: Lollobrigida, con Silvetti ad Ancona più sviluppo

Se Ancona sarà governata dal centrodestra, con il candidato Daniele Silvetti, potrà "sviluppare ancora di più di quello che ha fatto negli ultimi anni". Ne è convinto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida che ad Ancona ha incontrato i rappresentanti delle categorie dell'agricoltura, della pesca, della caccia e della produzione enogastronomica, e ha partecipato ad un incontro pubblico di Fratelli d'Italia. Presenti, tra gli altri, il candidato del centrodestra a sindaco della città, ora guidata dal centrosinistra, e il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami.

"Ancona è una città strategica - ha affermato Lollobrigida - e credo che le possibilità di darle un governo che veda persone di qualità, con Fratelli d'Italia che in questa coalizione penso svolgerà uno dei ruoli più centrali, accanto alla regione guidata da Francesco Acquaroli, possa sviluppare ancora di più di quello che ha fatto negli ultimi anni.

"Conosco Silvetti sin da ragazzo - ha ricordato il ministro -, è persona di grande spessore, di grande qualità che guida una coalizione ampia a fronte di una sinistra dall'altra parte divisa". La sinistra "credo abbia fatto ad Ancona forse in una fase anche bene ma negli ultimi anni meno all'altezza delle possibilità della città che ha avuto criticità".

Una filiera di centrodestra, con Regione e capoluogo, secondo Lollobrigida, servirebbe a "invertire un trend non positivo in tante parti delle Marche. In questi ultimi due anni ho visto un'inversione, un cambio di passo: - ha proseguito con riferimento all'esecutivo Acquaroli - oggi delle Marche si parla in Italia e nel mondo. Parlavo con colleghi del G7 in Giappone, -ha riferito Lollobrigida -: tra le regioni che hanno notato crescere e che conoscevano meno, c'erano le Marche che invece desideravano visitare e di cui chiedevano notizie. Significa che c'è una percezione molto positiva del lavoro che è stato fatto in questi anni anche in termini promozionali". (ANSA).