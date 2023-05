Lollobrigida, vogliamo redistribuire ricchezza ma va creata

"La base dell'azione del nostro governo è redistribuire ricchezza. Però, per redistribuire ricchezza, crediamo che questa vada creata: fino adesso ci si è mossi per redistribuire ricchezza indebitandoci, l'Italia è troppo indebitata per continuare a farlo". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità e delle Foreste Alimentare Francesco Lollobrigida a margine di un incontro pubblico con i rappresentanti delle categorie dell'agricoltura, della pesca, della caccia e della produzione enogastronomica, in cui ha parlato dell'azione del governo di sostenere gli operatori promuovendo in ogni modo la qualità italiana.

Il ministro, che si è intrattenuto per apprezzare alcuni prodotti marchigiani, grazie ad alcuni chef e operatori locali, ha ribadito che nel sistema dell'agroalimentare l'Italia ha "operatori e prodotti d'eccellenza che ci fanno apprezzare come la nazione della qualità e che noi stiamo cercando di sostenere in ogni modo".

"Non servono contributi particolari, serve dare la certezza che questo governo si muove in Italia e nelle altre nazioni per raccontare quello che possediamo le nostre potenzialità e il valore aggiunto che meritano di avere: un prodotto italiano che, magari costa un po' di più di un prodotto realizzato senza difendere l'ambiente o la qualità, ma c'è una ragione e sono questi elementi", ha aggiunto. (ANSA).