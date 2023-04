Seguita e insultata su social da amici ex fidanzato, ammoniti

Perseguitavano l'ex fidanzata di un loro amico, seguendola per spaventarla, insultandola sui social e in pubblico davanti anche a familiari e amici. Per questi motivi il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso tre ammonimenti per stalking a carico di altrettanti uomini, di origine albanese: se i tre dovessero continuare a molestare la vittima, il reato diventerà procedibilità d'ufficio e saranno indagati per la forma aggravata prevista dall'art. 612 del codice penale.

La donna, residente nell'Anconetano, aveva presentato istanza al Questore: dopo che aveva trovato il coraggio di denunciare il fidanzato per le violenze subite, gli amici di lui, per ritorsione, avevano cominciato a seguirla, per spaventarla, ad insultarla sui social e in pubblico.Terrorizzata e spaventata la vittima si è rivolta alla Polizia di Stato che, a seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine, ha elaborato i tre provvedimenti firmati dal Questore di Ancona. "Ogni Donna - commenta il Questore - ha il diritto di essere libera di autodeterminarsi senza dover subire umiliazioni o pressioni".

(ANSA).