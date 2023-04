Comunali: candidati Ancona incontrano imprenditori

(ANSA) - ANCONA, 21 APR - Infrastrutture, sviluppo economico, attenzione alle industrie e turismo sono i temi sottoposti ai candidati sindaci di Anona oggi durante un contro con gli imprenditori presso la sede di Confindustria Ancona. Erano presenti i candidati Ida Simonelli, Daniele Silvetti, Roberto Rubegni e Enrico Sparapani. A fare da padrone di casa Ludovico Scortichini, presidente del Comitato Territoriale Anconetano che ha chiesto e offerto collaborazione sui progetti da portare avanti e allo stesso tempo "quella lungimiranza identificativa dei grandi politici, che spesso avviano i progetti con la consapevolezza che saranno poi portati a termine dai loro successori". Dopo il saluto del Vice Presidente di Confindustria Ancona Giorgio Moretti, il confronto si è articolato su un botta e risposta ad alcune domande che rappresentavano i temi che stanno più a cuore agli industriali di Ancona. Ai candidati è stata data l'opportunità di presentare la propria mission e i tre progetti strategici in caso di elezione. Poi è stato chiesto un parere sul tema delle infrastrutture e sull'alta velocità, collegata al progetto di arretramento della ferrovia.

Un'attenzione particolare è stata chiesta per il coinvolgimento del mondo industriale nel progettare i programmi di sviluppo economico della città e per finire un focus sulla vocazione turistica di Ancona e sui progetti specifici in questo settore.

(ANSA).